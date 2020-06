C’est l’émoi et la consternation au quartier Diamaguène de Mbacké où une déficiente mentale a été engrossée par un inconnu.

Interrogée, elle n’a pas été en mesure de décliner l’identité de son bourreau.

Le ministère de la santé et de l’Action sociale, en conséquence, a décidé de la prendre en charge et a instruit le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké de lui assurer un suivi médical gratuit. Nous y reviendrons…





www.dakaractu.com