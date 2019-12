Quand on décortique mois par mois les statistiques de l’attaquant duPSG en 2019, on est frappé par son impressionnante régularité. Et celane se limite pas qu’à ses 44 buts car on trouve aussi beaucoup de passesdécisives.

Mbappé a inscrit ses 40e et 41e buts avec le PSG en 2019 samedi soir.



Il n’a certainement pas fini d’affoler les compteurs. Cette saison,

Kylian Mbappé, qui a fêté ses 21 ans vendredi, est le joueur le plus

décisif parmi les cinq grands Championnats européens, au combiné

buts-passes décisives toutes compétitions confondues, rapporté au temps

de jeu en club. Avec 18 buts et 8 offrandes sous le maillot du PSG, il a

déjà été décisif à 26 reprises en 1 305 minutes lors de la saison

2019-2020, soit une fois toutes les 50 minutes, ce qui est tout

simplement étourdissant !

