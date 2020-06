Où est passée Mbathio Ndiaye ? Eh bien ! Senego est en mesure de vous dire que la chanteuse est bel et bien au Sénégal. Sauf, qu’elle n’est plus au devant des projecteurs à cause de son bad buzz qui lui a porté préjudice.

You l’intouchable

On dirait que Youssou Ndour est un intouchable. Tout ceux qui essayent de ternir son image sombre. Mbathio Ndiaye en est la preuve. La chanteuse qui avait bien entamé sa carrière musicale avec 3 singles qui ont cartonné et le 4e qui n’a fait de flamme.

Carrière

Mais, n’empêche Mbathio était invitée dans tous les grands événements. Outre, depuis cet intox sur son mariage avec Youssou Ndour, Mbathio ne brille plus. La chanteuse est dans sa cachette. Elle n’a sorti ni single ni vidéo. A vrai dire elle s’est transformée en une vendeuse de vaisselles de luxe. Mais du côté de la musique elle est outside.