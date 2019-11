Depuis quelques jours, une rumeur affole les rues de Dakar et les réseaux sociaux faisant état d’un éventuel mariage entre la célèbre danseuse Mbathio Ndiaye et le roi du Mbalax, Youssou Ndour.

Une « communication forcée » qui a mis en colère des proches de ce dernier.

« C’est le dimanche passé que quelqu’un m’a appelé pour me dire qu’apparemment Youssou Ndour va épouser Mbathio Ndiaye, jeudi prochain (14 novembre, ndlr). Mais, c’est des conneries ça, je vous jure. Les gens de ce milieu aiment faire ces genres de sorties qui n’ont aucun intérêt pour se faire un nom. C’est impossible que Youssou Ndour épouse Mbathio », lâche un lieutenant de l’artiste musicien.

Un autre, membre du groupe ‘’Super Étoile », renchérit : « Elle (Mbathio) veut juste que Youssou Ndour lui réponde pour que cela fasse un bruit, mais si on ne réagit pas, cela va passer d’ici trois jours. C’est une forme de communication pour faire parler de sa personne ». Il jure toutefois que cette « Kim-Kardashianisation » ou « Paris-Hiltonisation » ne passera pas avec Youssou Ndour.

Malgré tout, des proches et fans de la native de Koungheul persistent et signent que le « mariage aura bien lieu ». Wait and see!

SENEWEB