La chanteuse sénégalaise Mbathio Ndiaye vient de mettre dans les bacs le titre du nouveau mixtape intitulé « Da ma la nob si pet ». Selon elle, c’est un sujet assez fréquent dans la discographie sénégalaise. Ainsi, la chanteuse Mbathio nous fait savoir qu’elle n’a pas vécu l’amour en cachette, mais elle ajoute « il y’a bien un homme dans ma vie, je suis une femme et mon souhait le plus absolu est de me caser, fonder une famille avec l’homme de ma vie ».

