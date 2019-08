Le domicile de l’attaquant des Lions Mbaye Diagne a été visité. Selon L’Observateur, un cambrioleur est entré chez lui le 9 août dernier, alors qu’il était à une soirée de Wally Ballago Seck. Son cambrioleur est son vigile El H. Diassé.

Après avoir sectionné les câbles des caméras de surveillance, il a pénétré dans la chambre du joueur. Le voleur a emporté une montre et une chaîne en or d’une valeur de 8 millions de Fcfa. Le vigile arrêté par la gendarmerie a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue. Le mis en cause a reconnu les faits.