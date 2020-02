PUBLICITÉ

Le penalty raté contre le Psg en Ligue des champions, au mois de novembre 2019 est à l’origine des grincements des relations entre Mbaye Diagne et les dirigeants du Fc Bruges. Écarté du groupe pour ‘’insubordination’’, l’attaquant international sénégalais vit, sans doute, les plus difficiles moments de sa carrière.

Mais cette situation ne le fait pas douter. ‘’Ce qui est important, c’est que si je reprends, je reviendrais en force. Si ça continue comme ça, je ne vais pas me lamenter sur mon sort. Je suis un croyant et ce n’est pas aujourd’hui que je vais douter’’, confie-t-il dans un entretien avec Record.

L’attaquant des Lions est aussi revenu sur son manque de réalisme en équipe nationale. ‘’Cela me fait très mal, reconnaît-il. Mais il faut qu’on comprenne que des dix matches que j’ai joués avec le Sénégal, je n’ai pas eu le temps de jeu me permettant de m’exprimer. Tout le monde sait que je suis un buteur. Qu’importe la manière de jouer ou le talent.’’

seneweb