Le Fc Bruges a largement remporté le choc face à la Gantoise (4-0). Mbaye Diagne, entré en cours de jeu, a inscrit le dernier but de la rencontre en toute fin de match. La manière dont il célèbre le but, suscita polémique chez les internautes. Le joueur a tenu à apporter des précisions.

La célébration polémique

Auteur de l’ultime but du choc de Belgique hier dimanche (4-0), Mbaye Diagne a profité de son coup du chapeau pour innover dans ses célébrations. Celle faite hier n’a pas manqué d’animer les réseaux sociaux.

Après son but, le Sénégalais a sauté parmi les supporters liégeois, et s’est saisi d’une tasse à bière et a fait le geste de boire. Une célébration atypique et plutôt inattendue. Un vrai show que les internautes du Sénégal n’ont pas apprécié.

Les précisions de Mbaye Diagne

Le concerné a tenu à apporter des éclaircissements sur les rumeurs l’indexant d’avoir bu de la bière. Selon Mbaye Diagne, la tasse à bière qu’il faisait semblant de boire était « vide ». Il pousse un coup de gueule et déplore l’attitude des Sénégalais et les traite de « Diables ».

« Pour les Diables, qui ont dit, après le but que j’ai bu de la bière, la tasse n’avait rien. Continuez juste à parler », a lâché le joueur sur son compte Instagram.