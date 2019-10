Ma vie a connu un très grand bouleversement un certain octobre 2013, alors que je venais tout fraichement de décrocher mon baccalauréat. En effet tout juste trois mois après avoir obtenu mon premier diplôme universitaire, j’étais frappé par une maladie qu’on appelle la méningite, ce qui m’a valu une vie dans le coma pendant une semaine à l’hôpital le Dantec. Et depuis lors, j’éprouve de véritables difficultés à donner sens à ma vie à cause notamment des séquelles que la méningite a pu laisser en moi.

En réalité, après ma sortie du coma, j’ai perdu mon audition et depuis lors j’ai commencé mes rendez-vous au service ORL de l’hôpital FANN. J’y ai donc passé toutes les consultations et examens complémentaires nécessaires (Audiogramme, Scanner…) ; les médecins m’ont dit alors à la suite de ces explorations qu’il me faut une intervention d’implantation cochléaire qui n’est encore disponible au Sénégal. Ils m’ont dit donc que je dois impérativement aller à l’étranger pour me faire soigner ou au meilleur des cas attendre une mission européenne qui traite spécifiquement ces cas. Mais malheureusement pour moi, il n’y a pas eu une mission européenne relative au traitement des cas de mon genre depuis lors.

C’est dans cette optique que j’eus entreprendre alors des démarches allant dans le sens de trouver des solutions à ce problème. En effet j’ai eu à faire presque partout des dépôts pour obtenir une aide depuis 2015 mais toujours rien.

Ainsi, mon dossier a été déposé au Cabinet de la direction générale à la protection et à la solidarité nationale sous le numéro 2328 du 08/04/2015 ; au ministère de la santé et de l’action sociale, direction de l’action sociale sous le numéro 591 du 09/05/2015 ; au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sous le numéro 2019 du 08/04/2015.

Nous avons aussi déposé une demande d’aide à la présidence de la république du Sénégal puis nous avons reçu une lettre en guise de réponse attestant qu’une suite sera donnée après examen dudit dossier qui était sous le numéro 2894 PR/CAB/MDC/CS.MBA du 04/05/2015, réponse signée par le ministre directeur de cabinet d’alors avec la référence V/L en la date du 18/04/2015. Apres une longue attente, nous avions renvoyé le même dossier pour rappel à la présidence et juste après le dépôt, nous avons reçu un message attestant que le dossier est bien arrivé et nous n’avons plus de leur nouvelle depuis ce jour.

Nous avons aussi deux demandes à la fondation servir le Sénégal mais pas de suite jusqu’à présent.

Nous avons aussi saisi les autorités de l’UGB (université dans laquelle j’étais orienté en 2013), le recteur nous a dit qu’il est sensible à mon cas mais malheureusement il n’est pas prévu dans le budget du rectorat une prise en charge d’étudiant malade et nous invite d’envoyer une lettre à la direction du CROUS ce que nous avons fait mais toujours rien

Lorsque des proches m’ont parlé de la venue du bateau MERCY SHIP au Sénégal, je me suis vite rendu à l’hôpital Fann pour me renseigner ; le médecin m’a dit que malheureusement pour toi il n’y aura pas d’intervention d’implantation cochléaire dans le bateau et m’a averti en me disant que cela fait 6 ans que je traine avec cette maladie, il me faut maintenant des soins parce que le cas pourrait s’aggraver.

Et je vois depuis 2015, malgré les nombreux dépôts, toutes les portes que j’ai frappé me sont fermées. J’ai arrêté mes études à cause de cette sourde profonde et cette situation m’exaspère au plus haut point car me rendant presque inutile.

Je me suis alors décidé de tourner vers la presse pour trouver le salut à mon cas, même si on me l’a conseillé depuis lors, j’optais pour le dépôt dans les structures pour ne pas l’étaler dans la presse. Mais maintenant, c’est mon seul et dernier recours, donc une aide d’où elle peut venir ne serait pas de trop pour moi (ONG, associations, bonnes volontés, gouvernement…)

Qu’ALLAH Le Tout Miséricordieux, nous permettent d’endurer avec foi tout ce qu’il fait descendre sur nous. AMINE !

LIEN: https://www.leetchi.com/c/aidons-mbaye-a-entendre-de-nouveau