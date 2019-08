Dans un entretien accordé au site officiel de son club, l’attaquant international a décliné ses ambitions pour le présent exercice,mais est aussi revenu sur la finale de la can 2019 perdue par le Sénégal contre Algérie (1-0).

Buteur le week-end dernier lors de la victoire de Rennes sur le Paris Saint-germain (2-1), comptant pour la deuxième journée de la Ligue1 française, Mbaye Niang a bien lancé sa saison. Dans un entretien accordé au site officiel de son club, l’attaquant international a décliné ses ambitions pour le présent exercice,mais est aussi revenu sur la finale de la can 2019 perdue par le Sénégal contre Algérie (1-0). Mbaye, vous avez vécu une belle soirée de football dimanche dernier contre le PSg. Ce sont des matchs que tout le monde aime regarder. On a montré que l’on mérite de jouer le dimanche à 21h devant la France entière. Il faut garder la tête sur les épaules. Ce n’est pas une finalité, on a juste battu une équipe.Il reste 36 matchs de championnat, ce sera très long. Il faut travailler dur pour s’améliorer chaque jour.

Peut-on dire que Rennes a bien démarré sa saison ?

Deux matchs, deux victoires, c’est bien de commencer de cette manière. On a montré un bel état d’esprit, c’est intéressant. On savait que Montpellier pouvait être redoutable chez lui, avec un système difficile à contrôler. On a surfaire preuve de solidarité et faire

bloc dans les moments où on était en difficulté. Puis, on a préparé le match de Paris d’une manière qui a été respectée. Ce sont de bons résultats. Il faut s’en servir pour enchaîner, même si on sait que les équipes vont nous attendre un peu plus.

Une victoire face à Paris, c’est du bonus ? était-ce le bon moment pour les jouer ?

Ça ne veut rien dire.Il n’y a pas de bon moment pour les jouer. Ils ont gagné leur premier match 3-0.Contre Montpellier, c’était compliqué et ce sera le cas contre toutes les autres équipes. Après chaque match, il faut vite remettre la tête à l’endroit et se concentrer sur le prochain. On connaît nos qualités et on se concentre sur ce que le coach nous demande de faire.

vous vaez été le détonateur du retour de ton équipe dimanche. c’est bon pour la confiance personnelle?

C’est très content d’avoir pu concrétiser cette action. Ça fait du bien à l’équipe et à moi-même. C’est la récompense du travail fourni sur le terrain. Si on continue à « bosser » pour le collectif, on récoltera ce que l’on mérite.

Pouvez-vous revenir sur ce but contre le PSg ?

À partir du moment où Hamari centre, je sais déjà où est le but. Je me suis concentré sur le contrôle. Je savais où je voulais la mettre. C’est le genre de geste que je travaille à l’entraînement. Ce sont des enchaînements compliqués à réaliser, car il faut bien contrôler le ballon et se retourner très vite. Ça a permis d’ouvrir mon compteur, mais surtout à l’équipe de revenir dans le match avant la pause.

il vous permet aussi de retrouver la confiance, après la coupe Afrique ?

Je n’ai pas eu de chance pendant la compétition. Dans le football, tous les attaquants connaissent une période où rien ne réussit. Le plus important est d’avoir foi en ses qualités.J’ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable.Des buts, je vais en mettre. À moi de rester concentré et d’essayer d’être le plus efficace possible.

que retenez-vous de la CAN, avec la finale perdue contre Algérie ?

Dans le football, il y a un gagnant et un perdant. Il faut accepter de perdre. C’est de l’expérience. J’avais envie de gagner. Mais il faut aussi féliciter l’Algérie et apprendre de l’aventure que l’on a vécue,pour espérer faire mieux la prochaine fois. J’ai emmagasiné de l’expérience. En tant qu’homme, ça m’a fait grandir. vous n’avez bénéficié que de deux semaines de vacances.

est-ce suffisant pour reposer les jambes ?

Ça va. Dimanche, j’ai fini un peu carbonisé. Mais c’était un match avec beaucoup d’intensité. Il faut le temps pour retrouver les sensations et la condition physique. Je ne suis pas encore à 100%. Piocher dans les dernières minutes est normal. En restant sur le terrain jusqu’au bout, j’ai voulu montrer que j’étais prêt mentalement à aider mon équipe jusqu’au bout pour prendre les trois points.

Les valeurs affichées la saison dernière semblent être intactes…Au-delà des qualités footballistiques de chacun, le club a gardé des joueurs concernés par le projet. C’est encourageant. On a un groupe qui vit bien. Il faut continuer, car on a de belles choses à vivre cette saison.

votre option d’achat a été levée en mai dernier.vous vous plaisez à Rennes ?

Je m’y sens bien. J’ai toujours déclaré me sentir très bien au Stade Rennais. Ça s’est concrétisé, mais ce n’est pas une fin en soi. Comme le club, j’ai des objectifs. Main dans la main, on va essayer d’aller le plus loin possible. On a une belle saison à vivre. On a un bon collectif. On a un bon coach, entouré d’un très bon staff. Je tiens à le souligner. Les collaborateurs font un travail exceptionnel et le Président met tout en œuvre pour que nous évoluions dans les meilleures conditions.C’est ce qui nous permet d’être meilleurs. Les joueurs s’épanouissent.

votre rôle de cadre prend de l’ampleur dans le vestiaire pour encadrer les jeunes ?

Je suis passé par là. Si je peux aider et montrer le bon exemple, je le ferai. Je serai là, même dans les moments délicats. J’aime les matchs à tension. Je ne suis pas seul. Il y a aussi Damien Da Silva, Romain Salin, Clément Grenier…Je prends ce rôle à cœur en gardant le sourire, dans la bonne humeur. Strasbourg est votre prochain adversaire. c’est une équipe difficile à manœuvrer à la Meinau…

C’est une très bonne équipe, avec des valeurs qui se rapprochent de notre philosophie. Ils ne lâchent jamais rien. À domicile, ils ont un très bon public. Il faudra être concentré, car ils sont très dangereux. Ils vont jouer jeudi en Europa League. Mais enchaîner tous les trois jours n’est pas un handicap. Cela permet de garder une certaine dynamique. On l’a bien vu la saison dernière.Je pars du principe que quand on est moins bien physiquement, on est deux fois plus concentré.

