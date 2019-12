Président Directeur Général de Senecartours, créé en 1987, Mbaye Sarr est revenu sur son parcours élogieux d’homme d’affaires sénégalais.

« Ayant été à Saint-Louis, je lavais des voitures pour gagner ma vie. J’ai entrepris de passer le permis de conduire et j’ai eu la chance de tomber sur des formateurs compétents. Une fois le permis acquis, je suis parti en Mauritanie. Au cours des premières mois, j’ai réussi à économiser plus de 150 000 F Cfa.

De retour au Sénégal, je suis resté sur la même logique. Et l’idée m’est venue de tenter l’aventure en Côte d’Ivoire. C’est comme ça que j’ai pris le train pour le Mali. Je me souviens même avoir vendu mon pantalon à 700 F une fois à Abidjan. Et depuis, j’ai pu économiser assez pour m’acheter mon premier taxi après mon retour au Sénégal.

C’est dans les années 85 que j’ai commencé à monter mon projet de location de véhicule. Entre temps, il y’a eu « Mbaye Sarr et frères » puis je l’ai changé en 1994. Et on est devenu Sénécartours », a relaté M. Sarr.

#SENECARTOURS est une SARL créée en 1987 par son PDG Mbaye Sarr et spécialisée dans le domaine du transport et de la location de voitures. Son capital social est passé de 1.000.000 F CFA en 1987 à 110.000.000 F CFA en 1999 pour atteindre aujourd’hui 500.000.000 F CFA. L’entreprise dispose d’un parc très diversifié de 200 véhicules tous climatisés.

SOURCE : LERAL.NET

