L’homme d’affaires Aziz Ndiaye est proche de ses origines. Après Guédiawaye où il a appuyé plus de 800 familles et aux Mamelles, Aziz Ndiaye était ce lundi à Mbibess, village natal de son père dans la commune de Lompoul (département de Kébémer).

Sur place, Aziz Ndiaye a visité le poste qu’il a construit pour les habitants, en cours de finition et qui sera livré incessamment.

Au service de son pays, Aziz Ndiaye multiplie les bonnes actions dans les couches les plus vulnérables du pays. En plus du poste de santé, Aziz Ndiaye a distribué des centaines de tonnes de riz, de sucre et d’huile aux populations.

Un geste hautement apprécié par les habitants du village natal du père du patron de « J’adore » qui ont magnifié les efforts fournis par Aziz Ndiaye pour les assister à chaque fois qu’ils en ont besoin.

Ils ont formulé des prières à son endroit et pour la disparition de la Covid-19 du pays et dans le monde.

