Un accident a eu lieu, ce mercredi 30 octobre 2019, vers 13h30 à l’entrée du marché de Mboro, à quelques trente mètres du bureau de Poste. Le chauffeur du camion d’acide en provenance des ICS a perdu le contrôle de l’engin pour aller percuter la devanture d’une boutique qui vend des vêtements.

Selon les témoins, il y avait à l’intérieur de la boutique, une jeune fille. Mais, plus de peur que de mal, elle s’en est tirée indemne.

« Que personne ne vienne nous dire que nous n’avons jamais alerté ! On a discuté avec la Direction de l’entreprise, barré plusieurs fois la route aux camions des ICS. Et lors de nos rencontres avec elle, on a menacé, contre-argumenté et invoqué des articles contenus dans la Convention minière liant les ICS à l’État du Sénégal pour justifier qu’il appartient à l’entreprise et non à l’État, de faire une route dans le cadre de ses opérations minières. Mais, rien ! Il nous reste à nous allonger sur la route pour barrer le passage de ces camions des ICS transportant de l’acide… », a témoigné, Ndiaga Ndiaye, un habitant de la localité.

Les populations de Mboro à travers la Plateforme Mboro SOS exige une voie de contournement pour le transport des produits dangereux des ICS tels que l’acide phosphorique et le soufre jaune.

EMEDIA