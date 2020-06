Ce sont des populations plus que jamais déterminées à retrouver leurs terres que l’équipe de Dakaractu Mbour a rencontrées.

Selon le coordonnateur du comité de suivi et d’assistance aux paysans de Ndingler, “c’est un combat qui a plus que duré et depuis décembre 2019, des ressortissants du village se sont organisés en Comité pour porter assistance aux paysans. Plusieurs démarches ont été menées et c’est l’occasion de remercier Dakaractu et le Forum civil qui ont été les premiers à porter le combat à nos côtés. En effet, à la fin de l’hivernage 2019, les paysans avaient subi plusieurs arrestations avant que les populations sous la houlette du comité ont tout fait pour leur libération mais surtout pour que nos droits ne soient pas lésés.

Ainsi plusieurs rencontres ont eu lieu avec les autorités dont le Sous-préfet à Fissel en présence du maire de Ndiaganiao du Forum Civil et de toutes les parties, la DSCOS, sans oublier une correspondance adressée au Médiateur de la République.

À la suite de toutes ces démarches, la situation a connu une légère accalmie. Mais en cette période pré hivernale, après avoir difficilement défriché les champs (l’accès leur étant interdit), ils ont semé le mil et Babacar Ngom n’a rien trouvé de mieux que d’y faire passer de lourds engins pour détruire les semis sous le regard de ses nervis armés de pistolets.

Actuellement, la situation est plus que tendue avec des paysans déterminés à récupérer les terres, même si nous n’excluons aucune possibilité de solution heureuse, contrairement à M. Ngom qui avance avec ses bulldozers.

« Nous lançons un appel à toutes les personnes qui veulent rejoindre le combat en leur disant que ce combat n’est pas politique; c’est un combat citoyen. Nous ne faisons aucune différence entre Babacar Ngom qui veut profiter des terres des paysans et les politiciens qui veulent profiter de la situation de Ndingler. Si nous tombons dans ce piège, le traitement risque d’être politique et ça ne sera pas à l’avantage des paysans », martèle le Docteur Robane Faye…