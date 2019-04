Mbour – Prostitution : un groupe de lycéennes mineures défraie la chronique

15 lycéennes d’un célèbre établissement public de Mbour défilaient devant les enquêteurs pour être auditionnées. Le commissariat de police de Mbour a vécu une véritable scène « à la queue leu leu ».

Âgées entre 14 et 17 ans, ces malheureuses gamines séchaient régulièrement leurs cours pour se livrer à la prostitution. Une activité fructueuse dans une Petite Côte considérée comme une zone de débauche, avec de nombreuses auberges, campements, hôtels et villas de campagne. Et de fortunés étrangers qui y viennent pour du tourisme…de galipettes, selon le Témoin.