Mbour : Quatre prostituées volent les 3000 euros d’un touriste et risquent une peine de 2 ans de prison

Rokhaya Togola, Marième Togola, Ndèye Ndiaye Togola et Marième Sow ont été attraites hier devant le Tribunal de Grande instance de Mbour pour les faits de vol, prostitution et proxénétisme. Les quatre jeunes femmes auraient dérobé 3000 euros, soit 1 950 000 FCfa à un client étranger de passage dans leur salon de massage.

La victime se serait rendu compte du vol au moment de payer la séance de massage dont il venait de bénéficier.

Enervé, le client s’est blessé en tapant sur une table en verre. Il a dû être transporté par sa femme à l‘hôpital. Devant la barre, les prévenues ont nié les faits, en se renvoyant la balle.

D’aprés le journal “EnQuête” qui donne l’information, le Parquet a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre Ndèye Ndiaye Togola et Marième Sow et 2 ans dont 1 an ferme, contre Marième Togola.

Délibéré, le 2 août prochain.