Oumar Ciss, Oumar Diallo et Demba Sow ont été relaxés par le tribunal de grande instance de Mbour. Ils étaient poursuivis pour détention et tentative de fabrication de faux signes monétaires en vue de leur mise en circulation.

Pour rappel, le trio avait nié toute implication dans cette affaire de fabrication de faux signes monétaires. Ils avaient tous chargé, un certain Abdoulaye Sow et son patron étranger. Leurs avocats, Mes Fadel Fall et Ousseynou Faye avaient plaidé la relaxe pure et simple de ces jeunes. Une plaidoirie suivie par le tribunal de grande instance de Mbour.