Mbourois dans l’âme, Mr Amadou Goudiaby appelle la jeunesse Mbouroise au calme et au respect du couvre feu

Amadou Goudiaby, Mbourois très actif dans le social et membre de plusieurs mouvements appelle la jeunesse Mbouroise au calme et au respect du couvre feu suite aux manifestations notées lors des deux premiers jours du couvre feu.

La décision a été prise sur recommandation du comité national de gestion des épidémies et sur cette base, elle vise la protection des populations.

L’État d’urgence assorti du couvre-feu, décrété par le président de la République, avant-hier mardi, a pour seul but de lutter activement contre la pandémie qui sévit dans notre pays.



Les images des échauffourées, dans certains quartiers de Dakar, entre des jeunes et les Forces de l’ordre inondent les réseaux sociaux et ternit l’image de notre cher pays.