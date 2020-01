Auteur d’une très grande saison 2018-2019, Sadio Mané pourrait être récompensé de ses efforts, ce mardi. Aujourd’hui, aura lieu la cérémonie des Caf Awards, qui récompense le meilleur joueur du continent par le titre communément appelé Ballon d’or africain.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, le Sénégal sera à l’honneur, puisqu’il est nominé dans 3 catégories différentes.

«C’est un grand jour pour le football sénégalais, puisque nous avons eu la chance d’être nominé dans trois catégories : le Meilleur footballeur de l’année, le Meilleur entraineur et la Meilleure équipe nationale. Donc, ça montre simplement toute la vitalité du football sénégalais en 2019 et depuis quelques années. Cette constance au plus haut niveau se matérialise par cette présence multiple au niveau de ces Caf Awards. C’est aussi une année ou nous pensons que Sadio sera sacré Ballon d’or africain», soutient Me Augustin Senghor sur iRadio

