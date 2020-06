Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a salué le sacre de l’attaquant vedette des Lions, Sadio Mané et de son équipe Liverpool.

‘’Great, congratulations Sadio ! Champion d’Angleterre ! 30 ans après le dernier titre du Liverpool FC ! Une ligne de plus dans la belle histoire du fils de Bambali ! Et c’est loin d’être fini ! En club et Equipe nationale, d’autres succès vont venir’’, a écrit, sur son compte Twitter, le président de la FSF.