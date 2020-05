Le forum de l’association nationale de la presse sportive sénégalaise a reçu ce samedi 16 mai le président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSB). Au cours de cet entretien Me Babacar Ndiaye a évoqué la possibilité de mettre en place une ligue professionnelle.

“On peut envisager la création d’une ligue de basket professionnelle au Sénégal”a-t-il annoncé. Parce que selon le président de la FSB “le basket paie des salaires supérieurs à ceux du football. Je connais des clubs qui paient des salaires de 500 ou 700 000 francs”.

Me Babacar Ndiaye estime par ailleurs que “près de 7 clubs qui paient des salaires et il y a une possibilité de faire un championnat professionnel ou semi-professionnel. On peut trouver 8 clubs pour faire du professionnalisme”.

Il a également ajouté que “cette question est à l’étude et on verra d’ici à la fin de ce mandat, les possibilités qui se présentent pour créer une ligue professionnelle”.

Mouhamadou Sissoko-Senegal7