Me Bamba Cissé sur le voyage d’Aliou Sall : ‘’ il est libre d’aller et venir, où il veut’’

Le secrétaire général de l’ACT, Abdoul Mbaye s’est offusqué du comportement d’Aliou Sall. En effet, Abdoul Mbaye ne comprend pas pourquoi le frère du président peut se permettre de faire des voyages, alors que lui, dans la même situation avait été interdit de quitter le territoire.

Joint par Zik Fm, l’avocat au barreau de Dakar, Me Bamba Cissé considère que les deux cas sont bien différents. Selon lui, Abdoul Mbaye a une affaire pendante devant la Cour d’Appel, alors que Aliou Sall, cité dans l’affaire du pétrole et du gaz n’est pas jusqu’ci encore convoqué. L’avocat estime qu’ ‘’ Aliou Sall n’est pas encore convoqué, il n’a aucune affaire pendante devant nos juridictions. Par conséquent il est libre de ses mouvements, d’aller et de venir où il veut’’

‘’ Ce n’est pas le même, Aliou Sall n’a toujours pas été convoqué, on ne lui reprocherait rien juridiquement parlant, explique t-il. Le procureur ne l’a pas encore convoqué, contrairement à l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui lui, a une affaire qui serait pendante devant la Cour d’Appel. A partir du moment où le juge estime avoir besoin de toi et que ton déplacement hors du pays risque d’enfreindre la procédure qui est déclenchée contre vous, en ce moment là on peut estimer devoir vous interdire de sortir du territoire national. Ceci n’est pas le cas de Aliou Sall ‘’, relativise la robe noire.

Avec Seneweb