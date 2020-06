Me Djibril War très affecté parle de Serigne Pape Malick Sy qu’il qualifie d’un médiateur social et d’un éducateur multidimensionnel. Un éminent guide religieux qui utilisait non pas un fouet, mais son sourire, sa voix angélique, son regard captivant et envoûtant qui calme les nerfs au point de neutraliser toute impulsion humaine. Témoignages…

« Je suis très affecté par le décès de Serigne Pape Malick Sy. Il était plus qu’un marabout pour nous de la famille War et Yague. Comme Serigne Cheikh Tidiane Almakhtoum, le regretté Khalife Général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy était un père pour nous. Il accompagnait Serigne Cheikh Ahmed Tidiane qui venait voir mon père à Ouagou Niayes, ici à Dakar en compagnie d’Elhadji Mansour Mbaye. Durant toute sa vie, Serigne Pape Malick Sy officiait et présidait tous nos événements et autres cérémonies familiales: mariages, baptêmes, décès, gamous, conflits de famille etc. Le dernier en date était le décès de notre beau-frère Oumar Ndoye, époux de ma sœur Marieme War dont il avait scellé le mariage et baptisait tous ses enfants. La fin de son veuvage aujourd’hui coïncide avec le rappel à Dieu du porte-parole des Tidianes. Serigne Pape Malick Sy venait également me voir régulièrement à l’Assemblée nationale et faisait des prières pour moi. Lors de ces déplacements, mon bureau était envahi jusqu’au couloir par les membres du personnel, ses disciples qui sollicitaient des prières. Du vivant du Khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy quand il y’avait un problème entre une personne et moi, le marabout Serigne Cheikh envoyait Serigne Pape Malick Sy pour me calmer. Car le marabout Serigne Cheikh, sa dame mère Sokhna Aida Dème, son frère Pape Malick Sy veillaient sur nous comme des parents qui veillent sur leurs enfants. Le dernier en date, c’est lors du conflit que j’avais eu avec Moustapha Cisse Lo à l’Assemblée nationale. Chaque fois, il me rappelait les déclarations de Serigne Cheikh : « Un lion en colère devient sourd. Il faut lui faire le « Diatt » c’est à dire l’envoûter. Là, il était un vrai dompteur qui se servait non du fouet, mais de sa voix unique, douce, mélodieuse qui vous pénétrait, vous endormait et vous rendait ensuite doux comme un agneau. Vous (Ndrl : votre serviteur) me demandez le plus beau souvenir ? Le plus beau souvenir que je retienne de lui, c’est le plus beau moment de ma vie, c’est l’hommage qu’il avait rendu à mon regretté père en prenant à témoin son illustre père Serigne Ababacar Sy, la nuit du dernier Gamou du Maouloud dans la mosquée de son père le Saint homme Serigne Ababacar Sy (paix en son âme). Il rappelait ce jour où Serigne Pape Malick Sy et son frère le regretté Khalife Sérigne Abdoul Aziz Al Amine avaient accompagné Serigne Cheikh Almakhtoum, sous une forte pluie, pour célébrer le baptême de ma naissance, moi Djibril War. Avec la disparition de Pape Malick, c’est la désolation et la souffrance au sein de toute ma famille. C’est aujourd’hui que je suis vraiment orphelin suite à la disparition d’un éducateur hors pair, d’un homme multidimensionnel. Car Serigne Pape Malick Sy comblait bien le vide laissé par nos chers parents. Il était non seulement un médiateur social, mais un fin intellectuel doublé d’un grand pédagogue, qui durant toute sa vie, n’a jamais cessé d’œuvrer pour la paix et la concorde au Sénégal. Et à l’extérieur de notre pays, Pape Malick était un routard porte-étendard de l’Islam. Dans les conférences comme dans les cérémonies familiales qu’il présidait, Pape Malick n’avait que pour thèmes : le rayonnement de la Tarikha Tidjania qui est une voie spirituelle de l’Islam c’est-à-dire celle du Prophète Mohamed (Psl). Donc au delà de la Oumma Islamique, le Sénégal a perdu un digne messager de l’Islam »

