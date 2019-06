(Vidéo) Me EL Hadj Diouf: «ken si niom dou watt, dougn ay goor dougn ay joulite»

Maître El Hadji Moustapha Diouf, né le 21 mai 1959 à Kaolack, est un avocat et homme politique sénégalais. Il est à la tête d’un parti politique nommé PTP (Parti des Travailleurs et du Peuple).

Il fait ses études primaires à l’école Ndorong 1 de Kaolack et ses études secondaires au Lycée Gaston Berger de Kaolack où il est le président du foyer. Il fait ensuite ses études supérieures à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il est le président du mouvement étudiant. Il est élu représentant des étudiants à l’assemblée de l’Université et au conseil d’administration du COUD. Il fait ensuite partie du comité central du bureau politique de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LDMPT). Il est le secrétaire général et fondateur du Parti des travailleurs et du peuple (PTP). Il devient par la suite ministre avant d’être député à l’Assemblée Nationale du Sénégal en 2007.