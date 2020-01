Selon le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane, il y a l’existence d’une caisse noire à la Senelec pour alimenter le ministère du Pétrole. La Senelec soutient financièrement le ministère Mouhamadou Makhtar Cissé, à travers un fonds qui a été créé et qui constitue une charge qui se répercute sur le prix de l’électricité.

Scandale…

« C’est un scandale. Ainsi, ils ont dit qu’il y a 611.000 abonnés qui ne sont pas concernés par la hausse. Ça aussi, c’est une contrevérité et ils l’ont fait dire au président de la République. C’est faux, car la Senelec ne connaît pas les familles à faibles revenus », déclare Me Massokhna Kane sur Rewmi Fm.

Arguments…

D’après l’avocat, tous les arguments avancés par les autorités pour justifier la hausse relèvent de contrevérités. La Commission de régulation du secteur de l’électricité est tout sauf «indépendante». Et la Senelec prend des décisions pour augmenter le revenu maximum autorisé (RMA) par ladite Commission.

Calculs…

» C’est des calculs fondés sur des prévisions et, en ce moment-là, on dit à l’Etat qu’il faut subventionner ou qu’il faut décider d’une hausse du prix de l’électricité. Pour le cas d’espèce, la Commission a été trahie par sa propre décision qui est une décision d’approbation des hausses. C’est-à-dire que c’est le ministère qui fixe la hausse et détermine l’augmentation en disant voilà, il y a 12 milliards donc il y a une hausse de 10% sur les petites consommations et 6% sur la moyenne consommation », ajoute Me Kane.

