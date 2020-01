Le ministre des Forces Armées Me Sidki Kaba est d’avis que ceux qui parlent du 3e mandat ne cherchent qu’à polluer le mandat présidentiel. Et Me Kaba de s’adresser ensuite à son camp : « Il va de soi donc que ceux qui sont dans le gouvernement doivent accompagner le Président de la République dans l’ordre politique qui a été validé par le peuple. Il serait déloyal et même une forme de trahison que de vouloir remettre en cause les actions du président en agissant de façon clandestine, en n’étant pas au service de cette vision qui doit être traduite en terme de prospérité pour les sénégalais, en terme d’emploi pour les jeunes, en terme de l’électricité, mais aussi d’accès aux services sociaux de base comme l’eau que le gouvernement doit porter », a-t-il déclaré à l’émission le Point de la Rts. Toutefois, il urge de se demander dans quel pays on est quant -on sait que le prix de l’électricité va connaitre une hausse, les prix flambent, la vie est devenue trop chère pour les Sénégalais, les jeunes manquent d’emploi, les Sénégalais ne peuvent se soigner, tous les indicateurs sont au rouge. Donc de quel Sénégal parle Me Kaba !

