Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, a précisé ce jeudi que la vieillesse n’est pas une maladie, mais un état d’esprit. “Je suis vieux, mais la vieillesse n’est pas une maladie. C’est un état d’esprit. Et c’est le cours normal de la vie”, a-t-il déclaré. Et d’ajouter: “C’est un état d’évolution biologique de l’espèce”. Il s’exprimait lors de sa présentation de condoléances à Pape Diop, leader de Bokk Gis-Gis, suite au rappel à Dieu de son directeur de cabinet, Taya Samb.

L’occasion faisant le larron, l’ex-chef de l’État a tenu à exprimer ses remerciements à tous les Sénégalais pour leur “grande sympathie” à son égard. “Je remercie les Sénégalais. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour le Sénégal. Je remercie tout le monde. Parce que la manière dont ils me manifestent leur sympathie m’a profondément touché”, a-t-il déclaré. Il a à cet effet rappelé pour s’en réjouir que lors de son retour, des Sénégalais ont marché de l’Aéroport jusqu’à chez lui, à Dakar. “C’est rare de voir un ancien Président bénéficier d’une telle sympathie de la part de ses compatriotes”, a révélé le Pape du Sopi qui a rendu un hommage aux militants de son parti, le Pds.