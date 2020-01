Le problème vient de Abdou Diouf et de Wade-fils. Me Wade veut le plus vite possible, la révision du procès de son fils, toujours au Qatar, soutient une source du palais rapportée par L’Obs.

Les exigences de Me Wade

Selon toujours le journal, Wade avait d’abord demandé à Macky Sall d’amnistier Karim. C’est par la suite qu’il est revenu pour exiger la révision du procès de son fils avec un dossier déjà préparé et remis à Macky Sall.

Le refus de Macky

Des recommandations que son ancien premier ministre tarde à matérialiser. En plus de cela, ajoute la source, l’ancien président n’a pas aimé la visite de Macky Sall à Abdou Diouf, toujours en séjour à Dakar.