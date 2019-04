Me Wade “sans domicile fixe” : la réaction de Madické Niang

C’est une nouvelle qui en a surpris plus d’un : Me Abdoulaye Wade est au Sénégal et est « sans domicile fixe »

L’ancien chef de l’Etat a atterri à Dakar et a directement déposé ses valises à l’hôtel Terrou-bi pour après y rester le temps d’un séjour. Il y a de cela quelques semaines, ‘’Gorgui’’ a finalement déménagé de l’Hôtel ‘’Terrou-Bi’’, où ses visites et la forte présence des forces de défense et de sécurité avaient fini par indisposer le réceptif hôtelier. Désormais, le prédécesseur de Macky Sall habite au Lagon, un autre hôtel de la place. Difficile d’accès et où il faut montrer patte blanche, avant de percer l’impressionnant dispositif de sécurité.

Un tracas sciemment voulu puis que, nous souffle une source proche de la famille des Wade, il détiendrait toujours les clés de la maison de Madické Niang où il logeait depuis qu’il a perdu le pouvoir en 2012 et à chacun de ses séjours à Dakar avant que ses relations ne se tendent entre lui et son ancien homme fort. Selon la même source, Madické Niang, qui n’a plus remis les pieds à son domicile de Fann hock depuis novembre 2017 , est très peiné par cette situation. que le « Pape du Sopi » est entrain de vivre. Sa posture d’ancien chef d’Etat n’aidant pas, le comportement de Me Wade reste ainsi des plus incompréhensibles.