Le groupe Mediapro continue de prospecter pour sa future chaîne Téléfoot. Ainsi, après avoir « loué » le tandem Lizarazu-Margotton et approché des journalistes tels que Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol (beIN Sport), Marina Lorenzo (Canal+), Pierre Nigay (L’Équipe), Julien Momont et Saber Desfarges (RMC Sport), L’Equipe révèle que le groupe sino-espagnol poursuit aussi son casting chez les consultants.

Ainsi, après Franck Sauzée, Mathieu Bodmer et Florent Balmont, Mediapro aimerait également recruté un certain Nicolas Anelka ! L’ancien joueur du PSG, d’Arsenal et du Real Madrid serait présent les dimanches soirs à l’occasion du grand match de 21h. Aucun accord n’a été trouvé, mais le champion d’Europe 2000 serait très intéressé.