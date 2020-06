Alors que Mediapro s’est offert les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période allant de 2020 à 2024 et diffusera donc l’essentiel des matches du football professionnel français dès la prochaine saison, le groupe audiovisuel espagnol a conclu un partenariat avec le groupe TF1, comme annoncé par ce dernier par le biais d’un communiqué ce mardi. Cet accord scelle le retour de Grégoire Margotton, ancien journaliste de Canal Plus, aux commentaires de la Ligue 1 aux côtés cette fois-ci de Bixente Lizarazu sur la nouvelle chaîne de Mediapro en France, Téléfoot. Le duo commentera les 20 plus belles affiches de L1.

Ce partenariat comprend «la production du magazine de la Ligue 1 diffusé le dimanche matin de 12h à 13h sur la chaîne TELEFOOT incluant les images des matches déjà joués lors de la Journée concernée», mais aussi «la production de plusieurs “Téléfoot Vintage” qui nous feront revivre les meilleurs moments de l’histoire du football français» ou encore «la diffusion de “La quotidienne – Téléfoot”, la déclinaison digitale quotidienne du rendez-vous dominical de TF1», mentionne le communiqué.

Le retour du vrai Téléfoot

En outre, « la chaîne TELEFOOT proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2 », peut-on lire sur la suite du communiqué.

Alors que le flou règne encore sur la suite et sur l’avenir de tout le football français, Mediapro a, semble-t-il, bien travaillé pendant la crise liée au coronavirus. TF1, qui avait disparu des radars du football, et du football hexagonal depuis un bon moment, va donc faire son retour et on pourra retrouver le Téléfoot qu’on a tous connu, avec les droits des rencontres déjà jouées le dimanche matin. Une bonne nouvelle pour les amoureux de foot donc !

[PARTENARIAT] @MediaproFrance, nouvel acteur clé du #football FR et le @GroupeTF1 annoncent la signature d’un accord inédit A partir d’août 2020 pour la reprise du championnat, le foot français aura sa nouvelle maison : la chaîne @telefoot_TF1 https://t.co/rX5ricnw70 pic.twitter.com/6BqQ8WWogA

— Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

FootMercato

