Tué il y a quelques jours à Kaolack, la famille proche et les amis du jeune Américain, Mouhamed Cissé, qui sera inhumé cet après midi à Médina Baye, ont procédé ce dimanche à une séance de récital de coran et de prière pour le repos de son âme. C’était avec la présence de sa mère, ses frères et ses sœurs venus des États Unis pour assister aux funérailles.

Babacar Touré