Le fossé se creuse…

Le 19 avril dernier, Meghan Markle et le prince Harry rédigeaient une lettre destinée à quatre tabloïds anglais, au “Daily Mail”, au “Sun”, au “Daily Express” ainsi qu’au “Mirror”. Cette dernière, dévoilée par The Guardian indiquait que le couple ne voulait plus collaborer avec ces magazines qu’ils continueraient de publier des articles “faux” et “envahissant au-delà de toute raison”. En effet, il y a quelques mois, les éditions du Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday avaient diffusé des extraits de conversations intimes entre la duchesse et son père, qui entretiennent des relations particulièrement compliquées. Suite à cela, Meghan Markle avait décidé d’avoir recours à la justice.

Dans le cadre de ce procès, Meghan Markle a également décidé de pointer du doigt l’attitude de la monarchie royale durant ces événements. Dans une lettre qui sera intégrée aux nombreux documents, elle déclare que l’institution a failli dans son rôle de la protéger des tabloïds, d’autant plus qu’elle était enceinte à cette époque-là. Cette attitude lui aurait causé “une détresse émotionnelle énorme et des dommages à sa santé mentale”. Mais elle ne s’arrête pas là puisqu’elle explique ensuite dans cette lettre qu’elle s’est sentie “interdite” de se défendre.

Des propos qui n’ont évidemment pas plu à Buckingham Palace puisqu’Elizabeth II, le prince Charles, Kate Middleton et le prince William auraient été “très blessés” par les révélations de Meghan Markle. Le rédacteur en chef du Mirror est formel, l’actrice n’a qu’une volonté, mettre de l’huile sur le feu. “À l’époque de l’annonce de leur départ, la famille était très, très sincère. La reine mentionne la famille, la façon dont ils ont emmené Meghan dans le cœur de la famille et comment elle a été si impressionnée par elle. Ces affirmations selon lesquelles elle se sentait non protégée, en particulier lorsqu’elle était enceinte, seront très pénibles pour la reine, Charles, Kate et William.”

Par J.F.