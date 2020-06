Lady Colin Campbell c’est l’auteure de l’ouvrage biographique “Meghan et Harry : The Real Story” publié le 25 juin dernier dans lequel il met à nu les stratégies de Meghan Markle qui vont gâcher la vie du prince Harry.

Il faut dire que Meghan et Harry actuellement exilés à Los Angeles vont de déconvenue en déconvenue. Dans l’ouvrage, l’auteure, loin de défendre le couple, révèle bien les détails que Meghan et Harry auraient voulu garder secrets.

Comme le rapporte Page Six, la spécialiste des monarchies, qui s’est longuement entretenue avec des intimes des parents du petit Archie, la duchesse Meghan est présentée comme une manipulatrice et avide de pouvoir.

“C’est une opportuniste sans nom”, révèle-t-elle. “Elle savait à l’avance qu’elle se lancerait dans des entreprises commerciales, ce que la royauté interdit formellement“, poursuit Lady Colin Campbell. L’auteure de l’ouvrage ajoute que l’ancienne actrice a “obtenu ce qu’elle voulait“, à savoir, “une vie de millionnaire à Hollywood“.

En plus, Lady Colin Campbell pense que “Meghan Markle va gâcher la vie de Harry qui n’a pas la force de caractère de la quitter“. “Il a perdu la plupart de ses amis à cause d’elle. Il est plus faible qu’elle. Il est en lambeaux“, ajoute-t-elle.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Lady Colin Campbell s’en prend à la duchesse et au prince de Sussex. Elle avait déjà pointé du doigt dans les colonnes du Daily Mail le comportement de Meghan Markle à qui elle reproche de ne jamais faire des efforts pour s’adapter à sa nouvelle vie de duchesse et aurait eu pour ambition de se servir de Harry pour se lancer en politique:

“Je pense que tout ce qu’elle a fait, quitter la famille royale et retourner en Californie, fait partie de son plan“, affirme-t-elle.

Cependant, William, le frère ainé de Harry, estime que son petit frère n’aurait pas trouvé le courage de refuser quoi que ce soit à Meghan. “Je pense que le prince Harry est désespérément accro à Meghan, qu’il veut à tout prix que sa relation fonctionne avec elle”, avait d’abord expliqué Lady Colin Campbell à nos confrères du Daily Star avant de de conclure:



“Il est prêt à tout pour la rendre heureuse. Ce n’est pas seulement mon opinion, mais aussi celle de gens qui les connaissent très bien et qui sont très inquiets.”

