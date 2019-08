Les nommés ont été dévoilés. Il vous reste moins de deux semaines pour voter pour les trois finalistes des récompenses The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Joueuse de la FIFA, Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et Entraîneur de la FIFA pour le football féminin. En attendant, FIFA.com vous donne des statistiques étonnantes liées à ces 42 noms de l’élite.