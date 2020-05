Opa Nguette a rendu une bonne copie cette saison avec le maintien du Fc Metz en Ligue 1. L’attaquant sénégalais de 25 ans s’est illustré, surtout avec les dribbles.

«La Ligue des datas» qui analyse la Ligue 1 en chiffres donne des statistiques très précises. Sa dernière publication est pour le moins surprenante : Opa Nguette est le joueur de l’élite ayant réussi le plus de dribbles. Il a fait trembler les filets à cinq reprises cette saison et devance Neymar avec 87 dribbles réussis, soit un de plus que l’attaquant brésilien.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Meilleur dribbleur de la saison : Opa Nguette devance Neymar est apparu en premier sur Snap221.info.