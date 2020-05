Ce n’est plus un secret, Sadio Mané est le grand favori pour le titre du meilleur joueur de la saison en Angleterre. Exceptionnelle tout au long de la saison, l’attaquant de Liverpool est en concurrence avec le champion en titre de la Premier League, Kevin De Bruyne. Mais, selon le belge, le titre du meilleur joueur de cette année devrait revenir à Sadio Mane.

“Je dirais Sadio Mane. Il a été très important pour Liverpool cette année. Si je devais choisir quelqu’un, j’aurai choisi Sadio Mane.” affirme Kevin De Bruyne, auteur de 16 passes décisives en Premier League.

Potentiel champion d’Angleterre, Sadio Mane a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives. Il est également plébiscité meilleur joueur de la saison par The Guardian et SkySports.

wiwsport.com

wiwsport

