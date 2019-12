L’Observatoire du football a dévoilé son classement des meilleurs joueurs du continent européen depuis le début de la saison 2019-2020. L’international sénégalais qui était classé à la 4e place du Ballon d’or occupe la 11e place loin derrière Lionel Messi qui est premier de cette liste.

Sadio Mané occupe la 11e place avec une valeur en absolu estimé à 350. C’est le 3e meilleur joueur de Liverpool avec Virgil Van Djik (12)et Andrew Roberston (13). Il est le 5e meilleur joueur de la Premier League avec Riyad Mahrez (4e) et Kevin De Bruyne (9e). Et donc le 3e meilleur africain de cette liste en comptant Hackim Ziyech qui est à la 2e place.

Un classement discutable! Si l’on se fie à leurs performances cette saison, Sadio Mané a la meilleure note devant ces compatriotes africains. En 15 matchs disputés, il a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives. Hakim Ziyech de l’Ajax Amsterdam a disputé 15 matchs et a délivré 11 passes décisives pour 5 buts marqués. Quant au Citizen Riyad Mahrez, il a disputé 12 matchs avec 4 buts et 4 passes décisives. Entre autres comparaisons vu le Top 10 établi !

Il s’agit des joueurs les plus performants des 35 meilleures ligues européennes de cette saison 2019-2020. Les chiffres, disponibles sur le site de l’Observatoire du football du CIES de Neuchâtel, sont calculés par un outil statistique qui serait capable d’évaluer « objectivement » les performances des joueurs et, ainsi, établir une hiérarchie. Ces données sportives viennent de la société InStat.

Avec Wiwsport

