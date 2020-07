La Tabaski approche et les situations deviennent de plus en plus compliquées pour nos deux amis.

Le propriétaire de la maison réclame son argent à Meissa sous l’œil indiscret de sa première femme. Deureum continue à berner Nafy…

