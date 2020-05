nité, Melody a repris le travail dans des conditions inédites, en pleine épidémie Covid-19. Elle espère que les revendications des soignants seront entendues une fois la crise sanitaire passée.

Jeune maman et infirmière, Melody a dû reprendre le chemin de la clinique où elle travaille pour faire face à une crise à laquelle elle n’était pas préparée, celle du Covid. C’est emplie de doutes et de craintes qu’elle a de nouveau revêtu sa blouse pour exercer un métier qui tient plus du sacerdoce que d’autre chose. Elle livre son ressenti et son analyse de cette crise sanitaire sans précédent.

Sur le même sujet

Céline, infirmière dans un service de réanimation Covid-19

Coronavirus : en immersion dans un service de réanimation avec Céline, infirmière

Revenir après votre congé maternité dans de telles conditions de crise du Covid, c’est un peu particulier non ?

Il y a tout d’abord le fait lié à la fin du congé maternité, de quitter son enfant en bas âge pour reprendre le travail, un sentiment partagé par des millions de femmes. Ce qui a été difficile dans cette reprise, c’est que je ne savais pas à quelle sauce j’allais être mangée concernant mes gardes. Forcément, avec cette crise du Covid, nos plannings ont été modifiés. Il a fallu gérer toute la partie logistique, ce qui n’a pas été une mince affaire. Tout cela ajoute forcément un certain stress.

Aujourd’hui, les infirmières sont, en France, parmi les moins bien payées de l’Union Européenne. Comment expliquer ce manque de considération salariale ?

Je ne prétendrai pas représenter toutes les infirmières mais pour moi cela provient de plusieurs raisons. L’image du fonctionnaire, dont une bonne partie des infirmières fait partie, est en France dégradée. Notre fonction même laisse penser que notre métier est une véritable vocation qui dépasse le cadre professionnel. Le cadre historique de notre profession est encore influent. Mais nous ne sommes plus à l’époque des sœurs et notre travail, malgré notre engagement, nous ne le faisons pas par charité chrétienne. On a choisi un travail mais pas de faire du bénévolat ! Aujourd’hui on ne va pas dire à un pilote de ligne : « On vous paie moins parce que vous avez toujours voulu exercer ce métier ! »Je pense aussi que nous faisons partie d’une profession très féminisée et, malheureusement, dans notre société, on a encore des décisions patriarcales et une disparité de rémunération entre hommes et femmes.

Le personnel soignant est salué tous les soirs par des applaudissements. Espérez-vous que cette reconnaissance sera suivie de mesures concrètes ?

Il faut savoir apprécier les attitudes positives que l’on voit autour de nous, cette reconnaissance de la part de la population qui salue notre travail. Après je ne crois hélas pas aux miracles et au fait que, subitement, après cette crise toutes les revendications qui sont les nôtres depuis des années vont être enfin entendues. Depuis la dramatique vague des attentats nous avons montré que nous répondions toujours présents. J’espère qu’il y aura une reconnaissance pour notre profession par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres, soigner, accompagner les patients au quotidien, les rassurer, leur venir en aide… Quand on accompagne une personne vers la mort, que l’on est présent pour elle comme pour sa famille, Il faut comprendre que cela est quand même assez lourd à porter et il serait bien que le gouvernement s’en rende compte. Une réforme de l’hôpital avec une revalorisation des salaires, plus de personnel et une vraie reconnaissance pour nos professions me paraît essentiel !

Le déconfinement est prévu le 11 mai. Ne craignez-vous pas une deuxième vague épidémique ?

On craint une deuxième vague, c’est évident. Pendant ce confinement, on a demandé à la population de sortir le moins possible, de respecter les règles, c’est ce qui a été fait. Mais le 11 mai, le virus n’aura pas disparu alors nous sommes encore dans l’inconnu. Nous-mêmes, personnel soignant, on a été là, on est épuisé physiquement, nerveusement et on se dit : « comment va-t-on gérer une éventuelle nouvelle crise si l’épidémie revenait massivement ? » Il est temps de mettre la santé au cœur du débat même si l’économie doit en pâtir. Ce sera aux politiques de prendre leurs responsabilités et prendre soin de la population.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site agentsdentretien.com

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Melody, infirmière : “une vraie reconnaissance pour nos professions me paraît essentiel” est apparu en premier sur Snap221.info.