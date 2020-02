PUBLICITÉ

Pour une meilleure réglementation des aires de jeu, la Caf a mis en place une commission d’inspection des stades composée d’anciens internationaux. Parmi eux le sénégalais Diomansy Kamara. Ce dernier a mis en garde les pays qui ne disposent pas d’infrastructures qui répondent aux normes standard de la Fifa.

« Le football africain pour le tirer vers le haut, on ne peut plus tolérer que les joueurs de nos équipes nationales jouent dans des stades qui ressemblent plus à des cimetières qu’à des stades au standard de la Fifa. Plus de complaisance, la commission sera composée d’inspecteurs de stades renommés et d’anciens internationaux », avertit l’ancien attaquant des Lions du Sénégal sur sa page Facebook.