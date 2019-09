Le torchon brûle entre Bordeaux et Younousse Sankaré. L’international Sénégalais est en plein bras de fer avec son club depuis quelques jours. Les Girondins l’accusent de manque de professionnalisme et d’absence à plusieurs entraînements et le menacent de le licencier dans les prochains jours.

La réaction de Sankaré

Face à ces accusations le milieux de terrain sénégalais a réagi, en révélant quelques informations assez surprenantes « J’ai appris que j’étais mis à pied. Je ne comprends pas pourquoi. On cherche absolument à me faire partir. En août, j’avais des solutions pour partir. On m’a donné rendez-vous le 12 septembre pour m’expliquer les motifs. Un proverbe dit : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. »

» Je ne pense pas que le problème est d’avoir raté des entraînements ou pas », déclare l’ancien Parisien, avant de reprocher au club d’avoir fait « capoter le deal » avec Leganés (D1 espagnole)

Sankaré revient sur son transfert capoté

« J’avais trois propositions (Cardiff, Alavés, Leganés), expose le joueur. J’en ai choisi une, celle de Leganés. Je m’étais mis d’accord sur tout avec eux. Le club (Bordeaux) s’est mis d’accord avec eux. Au dernier moment, il y a eu de nouvelles demandes de Bordeaux et ça a capoté. Vous cherchez à faire partir un joueur, tout le monde est OK, et au dernier moment, vous passez derrière dire que vous avez de nouvelles exigences ? »