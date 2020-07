Me El Hadji Diouf a gagné son procès contre son jeune frère Cheikh Fall qui l’avait récemment menacé de mort par téléphone. Il s’agit toujours de son demi frère qui l’accusait d’avoir détourné une somme de 200 millions F Cfa dans une affaire de succession. Des accusations qui lui ont valu un placement sous contrôle judiciaire, après une garde à vue à la section de recherches de la gendarmerie.

Lors du procès tenu ce mercredi 22 juillet, le tribunal des flagrants délits a condamné Cheikh Fall à un (1) mois d’emprisonnement ferme, pour menaces de mort.

Il devra en sus payer le franc symbolique à Me El Hadji Diouf, en guise de dommages et intérêts, alors que le parquet avait requis deux mois assortis de sursis.

Le frère utérin de Me Diouf, qui a contesté les faits depuis l’enquête, a été perdu par la réquisition faite à la Sonatel.

Selon l’avocat, Cheikh Fall l’a appelé à partir d’un téléphone fixe pour le menacer. “Achètes ton linceul car tu seras tué dans la semaine”. C’est le message reçu par le plaignant.

Même s’il a reconnu que le numéro de téléphone est le sien, il a nié être l’auteur de la menace.

Me El Hadji Diouf a tenu également à attirer l’attention des Sénégalais sur les agissements de son demi frère qui se fait passer malhonnêtement comme son collaborateur au niveau de son cabinet. Il s’agirait d’un modus operandi de Cheikh Fall qui abuse de la célébrité de son grand-frère d’avocat pour arnaquer les justiciables.

source senego

