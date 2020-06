Le Ministre de l’Elevage et de la Production Animale a rendu visite ce 27 juin aux propriétaires des haras privés de Sangalkam et Niague. Une occasion saisie par ces derniers pour magnifier les efforts consentis par le ministre Samba Ndiobène Ka, « qui est très pragmatique », selon Maître Souleymane Diagne, propriétaire de chevaux. « On a beaucoup d’espoir en sa personne. Il est toujours à l’écoute et il échange beaucoup avec nous pour le développement de cette filière. C’est un bon manager. Les 40 tonnes matérialisent cette volonté. On a reçu la lettre qui notifie cette décision, on est dès lors très confiant. Le ministre est en train d’abattre un travail remarquable dans notre secteur », ajoutera t-il lors de son allocution.





