Annoncé à Getafe dans un premier temps par la presse espagnole, le dossier de l’international sénégalais, Alfred Ndiaye, a subi un grand retournement de situation. Le milieu de terrain a signé et rejoint la capitale de l’Arabie Saoudite pour signer un contrat de 3 ans à Al Shabab.

Ainsi, d’après le quotidien madrilène « As », le joueur va signer un contrat de 3 ans avec Al Shabab. « Si il y a une semaine, le joueur était à Getafe pour signer son contrat, le milieu de terrain Sénégalais se trouve aujourd’hui dans la capitale de l’Arabie Saoudite pour signer trois saisons avec Al Shabab. La situation a pris une tournure radicale et l’argent peut tout faire« , fait savoir le quotidien.

Sous contrat avec Villarreal qui l’avait prêté à Malaga la saison dernière, le sénégalais a donc choisi de rebondir dans le Golfe.