Hamari Traoré a surpris plus d’un par son ascension cette saison. Sur le côté droit de la défense du Stade Rennais, l’international malien a été auteur de belles prestations. Constant sur la durée, il a visiblement séduit le directeur sportif du PSG Leonardo qui est à la recherche d’un arrière droit suite au probable départ de Meunier.

L’information de l’intérêt du PSG pour Traoré a été révélée par Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Plusieurs médias l’ont repris dont Africa Top Sports. Depuis cette annonce, le joueur de 28 ans est resté muet. Il sort désormais de son mutisme lors d’une interview accordée à L’Equipe et a répondu à la piste du club francilien.

« Ça veut dire que ce que j’ai réussi n’est pas passé inaperçu. Je suis dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte…. Bien sûr que Paris fait rêver. C’est un grand club. Et si un tel club s’intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail », a-t-il déclaré.

Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2021, Hamari Traoré ne ferme aucune porte. La continuité avec le club breton ou un changement d’air cet été, tout est possible.

« Je suis dans une discussion avec mon entourage. On verra ce qu’il propose (éventuelle prolongation à Rennes). On verra aussi les autres offres. J’aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite », a-t-il dit.

Africa Top Sports

