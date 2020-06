L’OGC Nice officialise ce jeudi le transfert du latéral gauche Hassane Kamara (26 ans) en provenance de Reims. Il est déjà la quatrième recrue de l’été du Gym.

Nice enchaîne les recrues ! Après avoir bouclé les arrivées de Robson Bambu, Morgan Schneiderlin et Flavius Daniliuc, l’OGCN a officialisé ce jeudi la signature de Hassane Kamara. Le latéral gauche de 26 ans, qui évoluait à Reims, a été acheté 4M€. Le défenseur français d’origine gambienne a disputé 28 matches toutes compétitions confondues cette saison avec 2 buts au compteur.

«En quête d’un latéral gauche, le Gym va enregistrer la signature d’Hassane Kamara (26 ans). L’OGC Nice et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour son transfert. Rapide, explosif, et discipliné, le Rémois est tout particulièrement sorti du lot cette saison. Elu « meilleur arrière gauche » de L1 en 2019-20 par le quotidien L’Equipe, le gaucher de 26 ans a enchaîné avec régularité au milieu d’un collectif solide. Son bilan au cours d’un exercice interrompu au mois de mars en raison du Covid-19 : 28 matchs (dont 23 de L1) et 2 très beaux buts, inscrits face à Paris et Monaco (…) Très sollicité, Kamara (74 matchs avec le SDR) a opté pour le projet rouge et noir. Le Club lui souhaite la bienvenue,» peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni, ce jeudi, par l’OGCN. Une quatrième recrue donc à Nice où les dirigeants semblent vouloir aller très vite !

