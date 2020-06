La suite après cette publicité

La vie du Paris Saint-Germain est loin d’être de tout repos en ce moment. Si les prolongations de contrat de quelques mois de Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Sergio Rico devraient arriver incessament sous peu pour qu’ils puissent évoluer en finale de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et aussi pour le Final 8 de la Ligue des Champions, Thomas Meunier, le latéral droit, et Edinson Cavani, l’avant-centre uruguayen, ne seront pas de la partie.

Mais les prolongations, au Paris SG, c’est tout un programme. Depuis de longues semaines, le club de la capitale est englué dans les négociations concernant Kylian Mbappé. L’attaquant français finira son contrat en 2022 et donc il sera une proie assez facile pour les grands clubs du Vieux Continent dans une année. Cette situation est la même pour le Brésilien Neymar, qui fait toujours, semble-t-il, les yeux doux à son ancienne écurie, le FC Barcelone.

Le PSG face au casse-tête Draxler

Mais ce ne sont pas les seuls cas problématiques. En effet, Julian Draxler, international allemand et champion du Monde en 2014, voit la fin de son contrat arriver dans une année. Avec 23 rencontres cette saison, dont 16 titularisations, il est dans un rôle de joker. Souvent annoncé un peu partout à chaque mercato, l’ancien de Wolfsbourg et de Schalke 04 semble s’accrocher à la formation francilienne comme une moule à son rocher. Et ce ne sont pas les dernières informations en provenance d’Allemagne qui vont contredire cela.

En effet, selon Sport Bild, l’ailier allemand aurait déjà un plan en tête pour son avenir. Il compte encore rester cet été dans l’Hexagone, malgré des approches du Hertha Berlin, et aller au bout de son contrat qui, on le rappelle, se termine au 30 juin 2021. Ainsi, l’été prochain, en plein Euro, il sera libre de décider où il veut poursuivre sa carrière. Espérons pour lui qu’il jouera plus la saison prochaine pour mieux montrer ses qualités aux futurs intéressés.