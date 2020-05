Serpent de mer du mercato parisien depuis plusieurs années, l’arrivée du napolitain Koulibaly prend un peu plus d’épaisseur.

C’est le nom qui revient le plus souvent à l’heure d’évoquer la défense du PSG et la succession de Thiago Silva, en fin de contrat en juin et qui n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation: Kalidou Koulibaly est bien sur les tablettes du PSG, comme l’explique l’Equipe ce jeudi matin. Un nom déjà cité par de nombreux médias, dont RMC Sport, et qui a même été commentée par les joueurs actuels du PSG comme Idrissa Gueye: « Je n’en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message en me disant que ça serait super, avait expliqué le milieu sénégalais dans une interview à Canal+ Sport Afrique en début du mois. Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle ‘mon général’ (sourire). S’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui. »

Reste tout de même à convaincre Naples, qui avait fixé un prix prohibitif (120 millions) mais c’était en mars dernier, au tout début du confinement, une autre époque à l’échelle du marché des transferts.

Paris s’active bien sûr aussi sur d’autres profils, Mais la piste Kamara, elle aussi évoquée par l’Equipe, a elle été démentie par l’entourage du joueur.

