L’avenir de Moussa Wagué se dessine pour le moment au FC Barcelone. Avec un temps de jeu réduit, l’international sénégalais serait à la recherche d’un nouveau point de chute pour se relancer. Et ces derniers jours, son nom revenait avec insistance dans l’opération Rodrigo Moreno.

Moussa Wagué aurait pu rejoindre le FC Valence si et seulement si le dossier Moreno était allé jusqu’au bout. Pour recruter l’attaquant du club Che, les responsables du FC Barcelone avaient l’intention d’inclure son latéral droit pour inciter Valence à laisser filer son joueur.

Visiblement, les discussions ne sont pas allées au terme et les deux clubs ont décidé de ne plus continuer. Selon l’agence espagnole EFE, Valence aurait demandé la coquette somme de 60 millions d’euros. Ce qui serait de trop pour le club catalan. Devenant de plus en plus exigeant dans cette affaire, le Barça a décidé de mettre fin à cette éventualité.